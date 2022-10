Recunoşti fetiţa din imagine? Azi e una din cele mai iubite cântăreţe ale momentului şi a avut un succes uriaş

Astăzi este o femeie frumoasă, căsătorită şi celebră pe plan profesional, chiar dacă are doar 29 de ani.

Sursa foto: Facebook

A debutat într-un serial pentru adolescenţi, apoi s-a apucat de muzică. Cunoscută profesional ca Ariana Grande, copila din imagini este azi este actriță, cântăreață și cantautoare americană.

Ariana Grande a debutat în actorie în 2008, jucând rolul lui Charlotte în musicalul 13 la Broadway.

Între 2010 și 2013, ea a jucat-o pe Cat Valentine în sitcomul de pe Nickelodeon - Victorious, iar mai târziu a primit un rol în Sam & Cat, potrivit wikipedia.org.

În martie 2013, Grande a atins un succes de mainstreams când piesa "The Way" de pe albumul său de debut Yours Truly (2013) a devenit un hit de top 10 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu dublă-platină.

Albumul a fost bine primit și a debutat pe numărul 1 în Billboard 200. Astfel, Ariana Grande a devenit prima artistă feminină a cărei înregistrare de debut s-a clasat pe prima poziție, după Animal de Kesha în ianuarie 2010, și a 15-a artistă la general.

În 2014, Ariana Grande a primit premiul Music Business Association în categoria "Breakthrough Artist of the Year", în semn de recunoaștere a performanței artistei pe durata anului 2013.

Al doilea album de studio al Arianei, My Everything (2014), a debutat pe locul 1 în SUA, fiind bine certificat în multe alte țări.

Cu single-urile "Problem", "Break Free", "Bang Bang" și "Love Me Harder" albumul a fost timp de 34 de săptămâni consecutive în top 10 al Billboard Hot 100, fiind artistul din 2014 cu cele mai multe single-uri în top.

În 2015, își promovează albumul cu primul ei turneu mondial, The Honeymoon Tour. În 2016 lansează cel de-al treilea album de studio, Dangerous Woman.

Anul trecut, în mai, Ariana Grande s-a căsătorit cu Dalton Gomez şi au preferat să aibă o petrecere restrânsă, în casa sa din Montecito, California, la care au participat mai puțin de 20 de persoane.