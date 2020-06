Gabriela Cristea a slăbit 25 kg. Dieta minune care a făcut-o să aibă din nou silueta din tinerețe

Prezentatoarea TV a profitat de pandemie și a decis să urmeze o dietă care să o facă să aibă un fizic de invidiat. Astfel, ea a urmat sfaturile unui nutriționist care i-a făcut o dietă personalizată și astfel a slăbit 25 kg.

Trei mese pe zi, două gustări

”După nașteri, m-am îngrășat serios, așa că, la un moment dat, când m-am echilibrat, am decis să țin un regim potrivit pentru mine, cam 1200 de calorii pe zi, recomandat de Vera Daghie, cea cu care am mai slăbit și în trecut, exact când l-am cunoscut pe Tavi. Ea știe cum trebuie să îmi împart mesele și este și extrem de permisivă, atunci când am poftă de ceva dulce… de exemplu! Important este însă ce fac după ce am „încălcat” regulile, ce consum după și cum revin la acel echilibru alimentar… acesta este de fapt secretul. Ei bine, dieta mea este compusă din cinci mese zilnice, trei principale și două gustări, între ele. Vă spun sincer că mă simt extrem de bine” , a declarat Gabriela Cristea pentru WOWbiz.ro!

Prezentatoarea TV a împlinit 45 de ani și acum are silueta din tinerețe cu care s-a mândrit atâta timp.