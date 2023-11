Experiența neplăcută prin care a trecut Horia Brenciu din cauza aglomerației de pe Valea Prahovei: "7 ore am simțit fiecare gropiță"

Experiență neplăcută pentru Horia Brenciu. Artistul era așteptat la Brașov de fani pentru a marca împreună aprinderea iluminatului festiv. Planul a fost distrus de traficul întâlnit pe traseul București - Brașov.

Sursa foto: Instagram/ Horia Brenciu

Așteptat pe scena Târgului de Crăciun din Piața Sfatului, Horia Brenciu a ajuns cu întârziere din cauza traficului de pe Valea Prahovei. Artistul a declarat cu dezamăgire faptul că a durat șapte ore să ajungă de la București la Brașov

”O jumătate de veac de când m-am născut la Brașov, a trebuit, cu mașina, să fac de la București la Brașov! Nu mai puțin de 7 ore! Am mai avut o singură problemă: când am plecat de acasă am uitat să trec pe la baie și 7 ore am simțit fiecare gropiță, pentru că sunt numai gropițe, mici, delicate, dar le-am simțit pe toate.

Așadar, aveți în față un om fericit, nu pentru că între timp a fost la baie, pentru că are astăzi, aici, când s-a aprins deja bradul de Crăciun, am în fața mea cel mai răbdător, frumos, tare public din lume” a spus Horia Brenciu, conform DC News.