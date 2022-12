Mama cântăreţei Cher a murit la 96 de ani. "S-a dus"

Cher a anunţat că mama ei, Georgia Holt, a murit în week-end, la vârsta de 96 de ani.

Sursa foto: Facebook/ Cher

"Mama s-a dus", a scris Cher, pe o reţea de socializare.

Un reprezentant al cântăreței și actriței câștigătoare de Oscar a confirmat moartea lui Holt pentru publicaţia The Hollywood Reporter, fără să dea alte detalii.

Georgia Holt a jucat în filme precum A Life of Her Own (1950), Grounds for Marriage (1951), Father's Little Dividend (1951) și Artiști și modele (1955) și în emisiuni TV precum The Adventures of Ozzie and Harriet și, ca model în serialul "I Love Lucy" (în episodul din 1956 "Lucy Gets a Paris Gown").

Lui Holt i s-a oferit un contract de la Columbia Records și, în 1980, a înregistrat un album, Honky Tonk Woman , susținut de membrii trupei lui Elvis Presley.

Acesta a inclus un duet cu Cher, "I’m Just Your Yesterday", cover-uri pentru "Love Me Tender" și "Cryin' Time", dar și melodii originale scrise de Holt.

„Știu că o casă de discuri ar putea dori să mă semneze doar pentru că sunt mama lui Cher”, a spus ea pentru revista People în 1978.

Tot în 2013, mama și fiica au apărut (împreună cu sora vitregă a lui Cher, actrița Georganne La Piere) în documentarul Mother's Day Lifetime Dear Mom, Love Cher.

Mama lui Cher, Georgia Holt, a fost căsătorită de trei ori până la 21 de ani. Soții ei au fost Sarkisian, John Southall, Joseph Harper Collins, Chris Alcaide, bancherul Gilbert La Pierre (care i-a adoptat pe Cher și Georganne), Sarkisian din nou și Hamilton Holt.