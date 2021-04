Cătălin Botezatu despre lupta cu COVID-19, după 5 operații de cancer: "A fost destul de greu!"

Designerul spune că s-a temut că organismul său slăbit de chimioterapie nu va putea să lupte cu boala, dar, pentru a avut o formă ușoară, Cătălin Botezatu s-a tratat acasă și a fost nevoie să meargă la spital.

Cătălin Botezatu, după ce a aflat că are COVID: "A fost destul de greu!"

După cum ştiţi, în urmă cu un an şi ceva am avut parte de o operaţie. Am avut un cancer şi atunci m-am operat de cinci ori, iar la a cincea operaţie, am făcut o operaţie tip high teak. Este specială datorită procedeelor pe care le faci în această operaţie. Eşti deschis, eşti curăţat acolo şi apoi se introduce chimioterapie, un overdoze, one shot de chimioterapie. E ca şi cum ai face chimioterapie preţ de un an. A fost foarte greu. Trebuie să fii foarte puternic, să reziste foarte tare organismul şi mai încolo să nu existe tot felul de repercursiuni. Dacă atunci a fost greu, încet-încet mi-am revenit, cu mult optimism şi cu multă încredere în Dumnezeu. Pe urmă a venit pandemia, din păcate. Mi-a fost puțin frică, pentru că făcând parte din acele persoane cu risc maxim, mă tot gândeam, Doamne, dacă am să fac, cum o să fie. Ei bine, am făcut COVID-ul, dar, pentru că a fost o formă simplă, mulțumesc lui Dumnezeu, am stat acasă, nu a trebuit să merg la spital. Am stat acasă izolat frumos, a trecut totul ca și cum nu ar fi fost nimic, iar acum mă simt bine, mi-am început activitatea. Vouă, tuturor telespectatorilor, vă doresc multă sănătate. Aveți grijă și protejați-vă", a spus Cătălin Botezatu.

Designerul a făcut o formă uşoară de COVID-19

"Da, am avut COVID. Mi-a fost foarte frică pentru că nu știam cum reacționează organismul fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară.

Cătălin Botezatu: "Nu am avut miros, așa mi-am dat seama"

Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros", a povestit creatorul de modă Cătălin Botezatu, potrivit libertatea.ro.

"Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. (…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva.

Botezatu: "Am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni"

Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud, datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Și dacă în România li s-au dat verdicte fatale, mergând acolo, pe urmele mele, acești oameni trăiesc, s-au operat, au scăpat cu viață", a declarat creatorul de modă.

