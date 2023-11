Matthew Perry a fost înmormântat în Los Angeles. Colegii din "Friends" l-au condus pe ultimul drum

Actorul Matthew Perry, care a decedat la vârsta de 54 de ani, a fost înmormântat vineri într-un cimitir din Los Angeles în cadrul unei ceremonii la care au participat rude şi colegi din distribuţia serialului ''Friends''.

Persoanele îndoliate s-au reunit la cimitirul Forest Lawn din cartierul Hollywood Hills în Los Angeles, situat la circa un kilometru de Warner Brothers, studiourile unde a fost filmat serialul. Aici sunt înmormântate numeroase vedete de la Hollywood, printre care Michael Jackson, Lucille Ball şi Elizabeth Taylor.



Matthew Perry, care a interpretat personajul Chandler Bing în serialul ''Friends'' în perioada 1994-2004, a fost găsit decedat în locuinţa sa din Los Angeles.

Vestea dispariţiei actorului a declanşat un val de omagii din partea fanilor şi a altor celebrităţi.

Ceilalţi cinci actori din distribuţia ''Friends'' i-au adus luni un ultim omagiu într-un mesaj comun care etichetează moartea actorului ca ''o pierdere ireparabilă''.

Publicaţii precum TMZ şi Page Six a The New York Post au relatat evenimentul de vineri şi au publicat fotografii de la distanţă şi aeriene ale participanţilor la serviciul funerar.



Toţi cei cinci colegi din distribuţia ''Friends'' - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc şi David Schwimmer - au fost prezenţi, potrivit TMZ.

