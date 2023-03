Oana Lis a fost diagnosticată cu cancer! Soția lui Viorel Lis s-a operat în mare secret: "Mi s-a părut ceva ciudat"

Oana Lis a dezvăluit că în urmă cu o lună a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele.

Sursa foto: instagram.com/oanalis1

"Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog.

Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele", a spus Oana Lis la Pro TV.

Citiţi şi: Oana Lis, mesaj cutremurător după ce a fost nevoită să amaneteze verighetele pentru a-i cumpăra soțului scaun cu rotile

Ea a povestit că, în urmă cu aproape doi ani, s-a trezit cu o pată pe corp.

"Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign.

Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții", a mai spus soția lui Viorel Lis, scrie stirileprotv.ro.