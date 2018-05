Prima reacție a solistei trupei the Humans, după eșecul de la Eurovision

Foto: Facebook/Cristina Caramarcu

Cristina Caramarcu, solista trupei The Humans, a avut o primă reacție după eșecul României de la Eurovision.

Artista spune că nu are ce să își reproșeze și crede că reușita Israelului se datorează banilor.

„Nu suntem triști. N-avem vecini bogați care să ne voteze. Noi am fost la patru puncte sub linie în ambele situații. Nu știu, eu sunt foarte mândră de ceea ce am realizat. Italia ne-a votat cu punctaj maxim. Eu am votat Albania, pe Eugen, care mi-a plăcut și el ar fi trebuit să câștige dacă era despre muzică și voce. Vorbim despre mulți bani în cazul Nettei, noi dacă intram să vedem un videoclip pe internet în ziua concursului, primeam reclamă să o votăm pe Neta”, a spus Cristina Caramarcu la Antena Stars.