Primele imagini cu bebelușul lui Theo Rose. Mesajul emoționant postat de artistă: ”Sasha e foarte norocos”

Theo Rose a postat primele fotografii cu bebelușul său, Sasha Ioan. ”E frumușel tare, zdravăn, 3.800g și 54 cm”, a scris artista în postare.

Sursa foto: Facebook/ Theo Rose

Cântăreața Theo Rose l-a născut, miercuri, în jurul orei 8:00, pe băiețelul său, Sasha Ioan.

”E aici! Îl țin în brațe. E superb! Mulțumesc tuturor pentru grijă. Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută”, a scris artista într-un story postat pe Instagram, la doar câteva ore după ce a născut.

Astăzi, Theo Rose a postat primele fotografii cu bebelușul, alături de un mesaj emoționant.

”Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri.

A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai îngrozită de operație decât de nașterea naturală, am avut încredere în dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranță și liniște pe tot parcursul sarcinii și a avut dreptate. A fost o operație pe care am parcurs-o liniștit, fără panică sau frică și le mulțumesc tuturor doamnelor asistente și doamnelor dr. care au luat parte la nașterea noastră.

Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la san, a știut ce are de făcut. E frumușel tare, zdravăn, 3 800g și 54 cm. Dumnezeu știe cum a stat bietul copil în garsonieră confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și e sănătos.

În sfârșit am înțeles și noi cum se simte bucuria asta de părinți. Va mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit cu mine în timpul sarcinii. M-ați ajutat să înțeleg că ce trăiesc și gândesc e cât se poate de normal.

Despre Anghel vreau să spun doar că e o mare binecuvântare în viața mea iar Sasha e foarte norocos că s-a născut din așa un om minunat. Dumnezeu să-l țină sănătos! Și pe noi toți”, a transmis Theo Rose într-o postare făcută pe rețelele de socializare.