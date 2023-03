Recunoşti românca celebră? "Câştig 600 de dolari pe oră. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume"

Copila din imagine, acum femeie în toată firea, şi-a schimbat profesia, a plecat din România şi duce o viaţă minunată, plină de celebritate.

Sursa foto: Facebook

Tânăra din imagine duce cu ea o poveste de viață impresionantă și plină de neprevăzut.

S-a născut la 25 martie 1955, în Bistrița. A început ca o cântăreață de muzică ușoară, pop-dance, latino și populară, iar neprevăzutul făcut ca acum să devină inclusiv scriitoare în Statele Unite ale Americii.

A început să cânte de la 9 ani, dar și-a început cariera la 16 ani, sub numele Carmen Mureșan.

Între anii 1979 și 1987 a făcut parte din grupul muzical Trio Expres, cunoscută, mai ales, pentru preluările pieselor celor de la Modern Talking.

În anul 2003, a debutat în SUA ca scriitoare sub numele cu care este cunocută azi, cu lucrarea "Karma de fiecare zi".

Prima ei carte, din 2003, bestseller: "Încă primesc bani"

Cartea a devenit bestseller, a fost tradusă în peste 20 de limbi, iar traducătorul primei ediții în limba română, în anul 2008, este actorul și muzicianul Ioan Gyuri Pascu.

Anii '80 aveau să îi aducă gloria și recunoașterea pe plan muzical, dar pentru frumoasa cântăreață, nu avea să fie suficient, aceasta alegând să emigreze în Suedia, în anul 1983.

La scurt timp, însă, aceasta alege America unde locuiește și în zilele noastre.

Statele Unite ale Americii aveau să îi aducă și prima schimbare, în plan profesional, tânăra urmând un master la Somerset University, care avea să îi aducă o mult dorită diplomă în psihologie.

Tot acolo, și-a publicat și prima carte, în 2003, "Karma de fiecare zi", carte devenită bestseller.

Tânăra din imagine este nimeni alta decât Carmen Harra, celebra clarvăzătoare a vedetelor.

Cu nişte câştiguri serioase, Carmen Harra a reușit să trăiască visul american și să își clădească o carieră de succes.

Carmen Harra: "Eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 de dolari pe oră"

"În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 de dolari pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue.

La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri", declara Carmen Harra în urmă cu circa patru ani.

"Bani din drepturi de autor. Eu cum am publicat primele cărţi, am luat sute de mii de dolari pe drepturi de autor. Cărţile se plătesc, au mers foarte bine.

Avansuri foarte multe de sute de mii de dolari. Prima mea carte s-a produs în 20 de limbi. Încă primesc bani", a continuat ea, potrivit spectacola.ro.