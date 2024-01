Românca Romina Gingașu, despre viața trăită lângă miliardarul Piero Ferrari: "El apreciază lucrurile pe care le fac"

Romina Gingașu formează de opt ani un cuplu cu Piero Ferarri, al treilea cel mai bogat om din Italia. Românca a povestit cum arată viața ei alături de celebrul miliardar.

Românca Romina Gingașu l-a cunoscut pe Piero Ferarri în 2016, pe aeroportul privat Milano Linate, când ea lucra la o companie care vindea avioane private de lux.

Piero Ferrari a fost fascinat de frumusețea și istețimea româncei, iar de atunci au fost de nedespărțit.

Averea italianului este estimată la 6,3 miliarde de dolari, fiind al treilea cel mai bogat om din Italia.

Deși trăiește alături de un miliardar, Romina Gingașu mărturisește că viața ei nu este extravagantă.

Statutul de soție a lui Piero Ferarri a ambiționat-o să se afirme ca o femeie puternică, capabilă să-și asigure independența financiară.

Românca spune că este atentă la cheltuieli și nu irosește banii pe cumpărături, lucru apreciat de Piero Ferarri.

Pe de altă parte, Romina Gingașu a investit zeci de milioane de euro în imobiliare, atât în străinătate, cât și în România.

"Trebuie să ai un anumit status, tu, ca femeie, în primul rând, nu să începi să spui că vrei shopping mâine, că nu dă bine.

Piero a apreciat acest lucru. Eu nu sunt o fashionistă, prefer să fac investiții în imobiliare, iar el apreciază lucrurile pe care le fac", a spus Romina Gingașu, la Antena Stars.

"Mi-am dorit să devin medic"

Deși visa să devină medic legist, Romina Gingașu a avut un parcurs total diferit. A absolvit Academia Tehnică Militară, apoi s-a mutat în Monte Carlo, unde vindea avioane private celor mai bogați oameni ai lumii.

"Am studiat la Gheorghe Șincai, apoi mi-am dorit să devin doctor, medic legist. Mi-am dorit să fac ceva diferit de toată lumea din jurul meu. Apoi mi-am dat seama că situația financiară de acasă nu mă ajută să fac șase ani de medicină și cinci de rezidențiat și am intrat pe un post de civil la Academia Tehnică Militară pentru ingineria motoarelor de avion.

Eram sunată de numeroși angajatori și am văzut că am potențial. Trebuia să mă mut în Monte Carlo și am început să vând avioane private la 24 de ani. Am fost pusă direct pe vânzări, deși nu aveam experiență", a mai spus Romina Gingașu, la Antena Stars, potrivit viva.ro.