Viorica de la Clejani a ajuns la spital. Cântăreața a fost operată: "Am văzut tot și am auzit tot"

Viorica de la Clejani a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență din București. Aceasta a fost operată.

Sursa foto: Facebook | Viorica si Ionita din Clejani

Viorica de la Clejani a fost operată la Spitalul Universitar de Urgență. Anunțul a fost făcut, în această seară, de ea pe pagina sa de Facebook. Cântăreața a avut o intervenție chirurgicală la piciorul stâng și a mărturisit că a auzit și a văzut tot timp de trei ore, cât a durat operația.

"Ieri am suferit o intervenție chirurgicală la piciorul stâng. Am fost jumătate anesteziată, am văzut tot și am auzit tot timp de 3 ore. Atât a durat operația!

Acuma sunt bine, sunt acasă alături de soțul meu și de cățelușii mei, în luna de miere! Așa mi-au zis domnii doctori: Stai cuminte, cu picioru-n sus, nici o treabă prin casă, nici măcar o mâncare să nu gătești, ca să te recuperezi repede!”, a transmis Viorica de la Clejani pe Facebook.