Handbalista Cristina Neagu a decis unde va juca în noul sezon

Foto: Facebook/ Cristina Neagu

Handbalista Cristina Neagu (30 de ani), desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2018 de Federaţia Internaţională de Handbal (IHF), şi-a prelungit contractul cu echipa CSM Bucureşti, ea semnând o nouă înţelegere valabilă un sezon, se arată într-un comunicat de presă remis, marţi, AGERPRES.



"Cea mai bună handbalistă a lumii a semnat prelungirea cu un an a contractului cu echipa din Capitală. Clubul Sportiv Municipal din Bucureşti doreşte să facă performanţă la cel mai înalt nivel, iar păstrarea în lotul feminin de handbal a celei mai bune jucătoare a lumii a reprezentat o prioritate. Tocmai de aceea, CSM Bucureşti şi Cristina Neagu au ales să meargă mai departe, sportiva semnând un contract valabil încă un an", se arată în comunicatul citat.



Cristina Neagu a declarat că sezonul recent încheiat a fost unul greu, dar a precizat că îşi doreşte în continuare să câştige trofeul Ligii Campionilor cu CSM Bucureşti.



"Am ales cu sufletul şi am semnat prelungirea pentru că, aşa cum am declarat şi acum 2 ani când m-am întors în ţară şi am semnat cu CSM Bucureşti, îmi doresc foarte mult să câştig Liga Campionilor cu o echipă din România. Sezonul recent încheiat a fost unul foarte greu pentru echipă, în care rezultatele nu au fost cele scontate, dar cred că această echipă poate şi merită mult mai mult! Vom reveni şi mai puternice", a spus Cristina Neagu.



În comunicatul de marţi nu sunt dezvăluite detalii contractuale, însă la sfârşitul lunii februarie CSM Bucureşti anunţa că oferta făcută Cristinei Neagu pentru noul contract se înscrie "în limitele înţelegerii anterioare, atât din punct de vedere salarial, cât şi al condiţiilor legate de cazare, accidentări, asigurări medicale şi condiţii de pregătire sportivă".



Handbalista Cristina Neagu, interul stânga al echipei naţionale a României, a semnat în vara anului 2017 un contract valabil doi ani cu CSM Bucureşti. Aleasă cea mai bună jucătoare din Europa în 2018 în urma unei anchete realiz