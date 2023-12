România s-a clasat pe locul 7 la proba de ștafetă 4x50 metri liber, de la Campionatele Europene de Înot. David Popovici: ”Prima cursă e cea mai grea”

România s-a clasat pe locul 7 în finala probei de ștafetă 4x50 metri liber, care a avut loc marți seară, la Campionatele Europene de Înot, în bazin scurt, de la Otopeni.

Sursa foto: Profimedia Images

Țara noastră a fost reprezentată de David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely și Patrick-Sebastian Dinu. Echipa a încheiat proba cu timpul 1:25.93.

După ce s-a încheiat proba, David Popovici a declarat că se simte bine și e un progres că echipa a reușit să-și îmbunătățească timpul la ștafetă.

”Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze.

Este o concurenţă foarte puternică, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea.

Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out”, a spus David Popovici, potrivit as.ro.

Clasamentul în finala probei masculine de ştafetă 4x50 m liber

Marea Britanie 1:22.52

Italia +0.62

Grecia +0.75

Țările de Jos +2.36

Ungaria +3.19

Estonia +3.35

România +3.41

Finlanda +4.05

Marți, ediția Campionatelor Europene de înot în bazin scurt (25 metri) a fost deschisă la Otopeni, n cadrul unei ceremonii la care au participat preşedintele Federaţiei Europene de Nataţie (LEN), portughezul Jose Antonio Silva, şi preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec.

Tenorul Ștefan Alexandru Constantin a cântat imnul României în cadrul evenimentului.