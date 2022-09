Favoritele din Europa League: Cum arată lupta pentru trofeul continental

Grupele sunt următoarele:

Grupa A: Arsenal (Anglia), PSV Eindhoven (Olanda), Bodo/Glimt (Norvegia), Zurich (Elveţia)

Grupa B: Dinamo Kiev (Ucraina), Rennes (Franţa), Fenerbahce (Turcia), AEK Larnaca (Cipru)

Grupa C: AS Roma (Italia), Ludogorets (Bulgaria), Betis (Spania), HJK Helsinki (Finlanda)

Grupa D: Braga (Portugalia), Malmo (Suedia), Union Berlin (Germania), Saint-Gilloise (Belgia)

Grupa E: Manchester United (Anglia), Real Sociedad (Spania), Sheriff Tiraspol (Moldova), Omonia (Cipru)

Grupa F: Lazio Roma (Italia), Feyenoord (Olanda), Midtjylland (Danemarca), Sturm Graz (Austria)

Grupa G: Olympiakos (Grecia), Qarabag (Azerbaidjan), Freiburg (Germania), Nantes (Franţa)

Grupa H: Steaua Roşie Belgrad (Serbia), AS Monaco (Franţa), Ferencvaros (Ungaria), Trabzonspor (Turcia)

Prezentarea principalelor favorite:

1. Arsenal Londra

Formația londoneză pornește cu prima șansă la câștigarea trofeului Europa League. Cota "tunarilor" este 7.50, potrivit informațiilor publicate de portalurile specializate în ponturi Europa League și din alte competiții continentale și interne. În Europa League (Cupa UEFA), Arsenal a disputat până acum 76 de meciuri, a câștigat 44 dintre ele, a remizat de 13 ori și a pierdut 19. Are un procentaj al victoriilor de 57.89%, cel mai mare dintre toate competițiile continentale în care a participat. În sezonul precedent s-a oprit în semifinalele Europa League, iar în 2019 a pierdut finala. O altă finală pierdută de "tunari" a avut loc în 2000, când competiția se numea Cupa UEFA.

2. Manchester United

Aflată în plin proces de transformare după schimbările din această vară și venirea unui nou manager, Manchester United continuă parcursul oscilant, însă este a doua favorită la câștigarea Europa League, cu cota 9.00. În această competiție, United a disputat 64 de meciuri, dintre care 31 au fost victorii. 19 meciuri s-au terminat la egalitate, iar 14 au fost pierdute. Procentajul victoriilor este de 48.44%, cel mai mic dintre toate competițiile continentale. United a pierdut finala Europa League din 2021 cu Villarreal, iar în 2020 a fost învinsă în semifinale.

3. AS Roma

Formația lui Jose Mourinho vine după un sezon în care a câștigat Conference League , iar acum are planuri mari în Europa League. Este a treia favorită, cu cota 15.00. Are nu mai puțin de 145 de meciuri în competiție și a reușit 78 de victorii. 28 de meciuri s-au terminat la egalitate, iar 39 au fost pierdute. Europa League (Cupa UEFA) este competiția continentală în care AS Roma are cele mai multe meciuri. Cel mai bun rezultat este din 2001, când a pierdut finala cu Inter Milano. În istoria recentă a fost învinsă în semifinale de Manchester United în 2021.

4. Betis Sevilla

Andaluzii au cota 25.00 la câștigarea Europa League. Ce-i drept, și pentru Betis această competiție este cea continentală în care au disputat cele mai multe meciuri: 56. Jumătate dintre acestea au fost câștigate, 13 s-au terminat la egalitate, iar 15 au fost înfrângeri. În sezonul precedent, echipa a fost eliminată în optimile de finală de Eintracht Frankfurt, echipa care ulterior avea să câștige trofeul după finala cu Rangers.

5. Real Sociedad

Tot 25.00 este și cota lui Sociedad pentru a câștiga trofeul. În sezonul precedent al Europa League, Sociedad a trecut de grupe de pe locul secund, dar a fost eliminată de Leipzig în play-off. Cel mai bun rezultat din istoria clubului este sfertul de finală din 1989, când echipa a fost învinsă de Stuttgart. Spaniolii au 62 de meciuri în competiție, cu 26 de victorii, 16 remize și 20 de înfrângeri. Golaverajul este 86-85, iar procentajul victoriilor este de 41.94%.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.