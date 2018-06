Argentina, eliminată de Franța de la Cupa Mondială 2018. Messi, umilit de "cocoșii galici"

Selecţionata Franţei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins reprezentativa Argentinei cu scorul de 4-3 (1-1), sâmbătă, la Kazan, în primul meci din optimile de finală.



''Les Bleus'' s-au impus la capătul unui meci spectaculos, cu răsturnări de scor, prin golurile marcate de Antoine Griezmann (13 - penalty), Benjamin Pavard (57) şi Kylian Mbappe (64, 68), în timp ce pentru vicecampioana mondială au înscris Angel Di Maria (41), Gabriel Mercado (48) şi Sergio Aguero (90+3).



Atacul devastator al francezilor, condus de tânărul Mbappe (19 ani), care a marcat de două ori şi a produs un penalty, a câştigat duelul cu apărarea de-a dreptul caraghioasă a sud-americanilor, care a încasat 9 goluri în 4 meciuri, chiar dacă are în componenţă fotbalişti la echipe mari, precum Sevilla (Mercado), Ajax (Tagliafico), AS Roma (Fazio), Manchester United (Rojo) sau Manchester City (Otamendi).



Messi nu a fost în largul său în acest meci, fiind blocat bine de francezi, însă chiar şi aşa a furnizat două pase de gol.



Franţa a început mai bine şi a avut prima ocazie în min. 9, când Griezmann a nimerit bara transversală din lovitură liberă de la 24 de metri.



Campioana mondială din 1998 a deschis scorul în min. 13, când Griezmann a transformat un penalty acordat după faultul lui Rojo asupra rapidului Mbappe, care a făcut o cursă de circa 40 de metri.



Mbappe a semănat din nou panică în apărarea echipei ''albiceleste'', dar a fost faultat de Tagliafico, Pogba şutând peste din lovitura liberă de la 17 metri (21).



Griezmann le-a dat şi el emoţii argentinienilor (26), dar nu a fost nimeni la recepţie. Cu timpul, forcingul francez s-a mai stins, iar sud-americanii au pus stăpânire pe joc. Tot echipa lui Deschamps a fost periculoasă, însă, în min. 39, când Giroud nu a ajuns la centrarea lui Pavard.



Argentina a reuşit să egaleze în urma unei execuţii de excepţie a lui Di Maria, fotbalistul echipei Paris Saint-Germain profitând de lipsa marcajului şi învingându-l pe Lloris cu un şut de la circa 26 de metri, cu stângul la vinclu (41).



La scurt timp după pauză, Argentina a reuşit să treacă în avantaj, Mercado, lăsat nesupravegheat de apărarea francez, deviind fericit şutul lui Messi (48).



Franţa a ieşit la atac cu toate forţele şi a presat, iar apărarea echipei Argentinei a fost gata să cedeze în min. 56, când Fazio a gafat, a trimis o mingea greşită către portarul Armani, dar Griezmann nu a putut profita.



Au urmat 12 minute catastrofale pentru sud-americani, care au încasat trei goluri ce au decis soarta partidei.



Fundaşul Lucas Hernandez a profitat de avansarea lui Mercado şi a pătruns nestingherit, centrând în careu, unde doi jucători argentinieni au luftat, iar Pavard (57) a reluat splendid, cu efect, din marginea careului, fără speranţe pentru Armani.



Au urmat două raiduri ale lui Mbappe, care a sancţionat apărarea greoaie a selecţionatei ''albiceleste'', în min. 64, cu un şut din unghi, după ce prima tentativă îi fusese respinsă, iar apoi a marcat pe contraatac, după ce a fost găsit liber de Giroud (68). Giroud a fost aproape să puncteze şi el, dar a tras în plasa laterală după angajarea venită de la Pogba (70).



Dubla campioană mondială (1978, 1986) a încercat să reacţioneze, dar avea prea mult de recuperat şi prea puţin timp.



Meza (80) a încercat un şut, dar acesta a fost deviat şi Lloris a prins fără probleme, Messi a avut o acţiune personală (85), însă nu a mai găsit resurse pentru şut şi Lloris a reţinut.



Argentina a mai marcat o dată, prin Aguero, cu capul, de lângă Varane, la centrarea lui Messi (90+3), iar Otamendi a ratat şansa egalării în ultimele secunde (90+6) la centrarea lui Meza.



Argentina câştigase ambele meciuri cu Franţa de la Cupa Mondială, 1-0 în 1930 şi 2-1 în 1978, iar apoi a ajuns până în finală de fiecare dată.



Didier Deschamps a devenit selecţionerul cu cele mai multe meciuri pe banca echipei Franţei, cu 80 de partide, depăşind recordul lui Raymond Domenech.



Argentina a fost învinsă de o echipă europeană la fiecare Cupă Mondială de la câştigarea trofeului în 1986.



Lionel Messi şi Javier Mascherano l-au egalat pe Diego Maradona (12 meciuri) şi sunt jucătorii argentinieni cu cele mai multe partide la Cupa Mondială.



Blaise Matuidi va fi suspendat pentru meciul din sferturile de finală în care Franţa va înfrunta învingătoarea dintre Uruguay şi Portugalia.



Franţa - Argentina 4-3 (1-1)

Au marcat: Antoine Griezmann (13 - penalty), Benjamin Pavard (57), Kylian Mbappe (64, 68), respectiv Angel Di Maria (41), Gabriel Mercado (48), Sergio Aguero (90+3).

Kazan, Kazan Arena: 42.873 spectatori

Cupa Mondială FIFA 2018, optimi de finală



Au evoluat echipele:

Franţa: 1. Hugo Lloris (căpitan) - 2. Benjamin Pavard, 4. Raphael Varane, 5. Samuel Umtiti, 21. Lucas Hernandez - 13. Ngolo Kante, 6. Paul Pogba - 10. Kylian Mbappe (20. Florian Thauvin, 89), 7. Antoine Griezmann (18. Nabil Fekir, 83), 14. Blaise Matuidi (12. Corentin Tolisso, 75) - 9. Olivier Giroud. Selecţioner: Didier Deschamps.

Rezerve neutilizate: 16. Steve Mandanda, 23. Alphonse Areola - 19. Djibril Sidibe, 3. Presnel Kimpembe, 17. Adil Rami, 22. Benjamin Mendy, 15. Steven Nzonzi, 8. Thomas Lemar, 11. Ousmane Dembele.

Argentina: 12. Franco Armani - 2. Gabriel Mercado, 17. Nicolas Otamendi, 16. Marcos Rojo (6. Federico Fazio, 46), 3. Nicolas Tagliafico - 15. Enzo Perez (19. Sergio Aguero, 66), 14. Javier Mascherano, 7. Ever Banega - 22. Cristian Pavon (13. Maximiliano Meza, 75), 10. Lionel Messi (căpitan), 11. Angel Di Maria. Selecţioner: Jorge Sampaoli.

Rezerve neutilizate: 1. Nahuel Guzman, 23. Wilfredo Caballero - 4. Cristian Ansaldi, 5. Lucas Biglia, 18. Eduardo Salvio, 20. Giovani Lo Celso, 8. Marcos Acuna, 21. Paulo Dybala, 9. Gonzalo Higuain.



Arbitru: Alireza Faghani; arbitri asistenţi: Reza Sokhandan, Mohammadreza Mansouri (toţi din Iran); arbitru de rezervă: Julio Bascunan (Chile); arbitru asistent de rezervă: Christian Schiemann (Chile)

Arbitru video: Massimiliano Irrati (Italia); arbitri asistenţi video: Carlos Astroza (Chile), Pawel Gil (Polonia), Paolo Valeri (Italia)

Cartonaşe galbene: Rojo (11), Tagliafico (19), Mascherano (43), Di Maria (49), Banega (49), Matuidi (72), Pavard (73), Otamendi (90+3), Giroud (90+3).