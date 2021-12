Barcelona egal cu Sevilla. Catalanii se află pe 7 în Spania

Jucat pe o ploaie torenţială, meciul a arătat o Barcelona mult îmbunătăţită, care a încercat cu disperare să înscrie un al doilea gol, după ce Ronald Araujo a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 45, dar a fost contracarată de o Sevilla la fel de determinată, care a rămas în 10 oameni, după ce Jules Kounde a primit un cartonaş roşu direct, în minutul 64.

Francezul a fost îmbrâncit de Jordi Alba (32 de ani), după care s-a enervat și l-a lovit cu mingea în față pe fundașul Barcelonei.

Kounde trebuia să execute o aruncare de la margine, dar după contactul cu Jordi Alba a luat mingea în mână și a aruncat-o direct în fața lui Alba. Spaniolul s-a trânit la pământ, iar arbitrul Carlos del Cerro Grande i-a arătat cartonașul roșu lui Kounde, fără ezitare.

„A fost un meci foarte complicat, iar cartonaşul roşu ne-a prins când jucam cel mai bine. Kounde ştie că a făcut o greşeală", a declarat şi managerul Sevillei, Julen Lopetegui.

Sevilla a trecut în avantaj în minutul 32, după ce Papu Gomez a reluat o lovitură de colţ a lui Ivan Rakitic şi a trimis în poartă cu un şut pe jos.

Barca se află pe locul şapte în clasament, cu 28 de puncte în 18 meciuri, la 15 puncte în spatele liderului Real Madrid.

„Sincer, cred că astăzi am pierdut două puncte. Am jucat mai bine şi am meritat să câştigăm. Simt că îmbunătăţirea noastră este evidentă", a declarat managerul Barcelonei, Xavi Hernandez, reporterilor, la finalul meciului.

„Am fost ghinionişti. Ei au marcat la o fază fixă de joc, dar noi am avut mult mai multe ocazii. Rezultatul, o remiză în deplasare împotriva unei echipe mari precum Sevilla, nu este rău. Dar este un punct care nu este suficient pentru noi, deoarece încercăm să urcăm în clasament. Am lăsat această victorie să ne scape din mână", a mai spus Xavi.

Barcelona a dominat prima repriză, a avut mai mult control asupra mingii şi ar fi putut marca cel puţin de două ori în primele 30 de minute. Dar Sevilla a profitat la maximum de singura ocazie pe care şi-a creat-o în prima repriză, informează Mediafax.

Sevilla şi-a îmbunătăţit jocul în a doua repriză, dar apoi a trebuit să treacă la modul de limitare a pagubelor, după ce Kounde a fost eliminat.

