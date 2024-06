EURO 2024. Germania s-a calificat în optimile de finală, după ce a învins cu 2-0 Ungaria

Selecţionata Germaniei s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care îl găzduieşte, după ce a învins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, în Grupa A.

În prima etapă, Germania a învins cu 5-1 Scoţiia.

Miercuri, golurile au fost marcate de Musiala ’22 şi Gundogan ’67.

