Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid. Prima reacţie a fotbalistului

Real Madrid a anunțat semnarea unui contract pe cinci ani cu Kylian Mbappe.

Sursa foto: profimediaimages.ro

Mutarea lui Mbappe la Madrid este unul dintre cele mai așteptate transferuri din istoria fotbalului și vine după mai mulți ani de interes din partea clubului spaniol.

Madridul a încercat să semneze cu Mbappé în 2022, când contractul anterior al atacantului la PSG trebuia să expire dar el a ales să îl reînnoiască.

Mbappe a câștigat 15 trofee de-a lungul perioadei sale în capitala Franței, fiind inițial împrumutat de la Monaco în 2018.

"Un vis devenit realitate.

Atât de mândru să mă alătur clubului visurilor mele Real Madrid.

Nimeni nu poate înțelege cât de entuziasmat sunt acum.

Abia aștept să vă văd, Madridistas, și mulțumesc pentru sprijinul vostru incredibil.

Hala Madrid!", a scris Mbappe, luni seară, pe pagina sa de Instagram.

Luna trecută, Mbappe a postat pe reţelele de socializare un mesaj prin care îşi anunţă plecarea de la gruparea Paris St Germain.

"Întotdeauna am spus că mă voi adresa vouă! Am vrut să vă anunţ tuturor că acesta este ultimul meu an la PSG şi că nu îl voi mai prelungi. Aventura mea aici se va termina în câteva săptămâni.

Duminică voi juca ultimul meu meci pe Parc des Princes. Sunt o mulţime de emoţii. Am avut şansa şi imensa onoare să fac parte mult timp din cel mai mare club din Franţa şi unul dintre cele mai bune din lume. Acest club mi-a permis să ajung unde mă aflu acum, să am prima mea experienţă la o grupare cu multă presiune, mi-a permis să cresc ca jucător alături de unii dintre cei mai buni din istoria fotbalului.

Să cresc şi ca om, cu toată gloria şi greşelile pe care le-am făcut. Aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor mei de echipă, antrenorilor, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier şi Luis Enrique. Directorilor sportivi Leonardo şi Luis Campos pentru că m-au susţinut mereu”, scrie în postarea lui Mbappe.

Atacantul francez a precizat atunci: "Nu credeam că va fi atât de greu să anunţ că o să părăsesc ţara mea şi Ligue 1, un campionat pe care l-am cunoscut dintotdeauna. Aveam nevoie de asta, de o nouă provocare după acest an.

Voi continua să urmăresc toate meciurile şi să urmăresc noutăţile de la club. Sunt eu, cu calităţile şi defectele mele.

Am încercat în tot acest timp, şapte ani, să ofer cea mai bună versiune a mea", a încheiat Kylian Mbappe.