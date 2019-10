foto: FRF.ro

România și Norvegia au remizat în preliminariile EURO 2020. Cosmin Contra a avut o reacție reprobabilă după penalty-ul ratat de George Pușcaș în minutul 52, la scorul de 0-0.

Când s-a dezmeticit, Contra a avut o reacție reprobabilă, înjurându-l pe atacantul naționalei: „F** morții mă-tii să îți f**, Pușcaș!” , scrie gsp.ro.

Selecţionatele României şi Norvegiei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020 la fotbal.

"Mi-am cerut scuze și îmi cer scuze pentru reacția pe care am avut. Am avut o reacție care nu-mi face plăcere, nici nu mi-am dat seama că am avut-o. Eu cred că sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri vorbite cu Pușcaș și îl așteptăm să dea goluri la meciul cu Suedia", a declarat selecționerul, la conferința de presă.