Cristiano Ronaldo a încurcat țara în care joacă și a uitat sloganul echipei, la prezentarea oficială de la Al-Nassr

De asemenea, portughezul a confundat țările, anunțând că a venit să joace în Africa de Sud, în timp ce explica jurnaliștilor că fotbalul este în schimbare și că nu este finalul carierei lui.

La finalul conferinței de presă, Ronaldo a pășit pe stadionul din Riad, unde suporterii cântau și dansau în tribune așteptând prezentarea sa.

În încheiere, portughezului i s-a alăturat familia, iar prezentatoarea evenimentului i-a cerut să rostească ultimele cuvinte, în arabă, pe care acesta le pregătise.

Cristiano Ronaldo s-a amuzat spunând că a uitat deja cuvintele, care reprezintă sloganul clubului – „Al-Aalami”, scandate de fanii aflați în tribunele stadionului.

Ronaldo : "It's not the end of my career to come to South Africa"



