Cristiano Ronaldo și-a reziliat contractul cu Manchester United

"Cristiano Ronaldo va părăsi Manchester United de comun acord, cu efect imediat", transmite clubul britanic.

Despărțirea survine în urma interviului acordat de portughez lui Piers Morgan, în care a făcut o serie de acuzații grave.

"Clubul îi mulțumește pentru contribuția sa imensă în cele două perioade petrecute pe Old Trafford, marcând 145 de goluri în 346 de apariții, și îi urează lui și familiei sale succes în viitor", arată comunicatul prin care se anunță despărțirea.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC