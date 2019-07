foto: Bologna FC

Fostul jucător de fotbal Sinisa Mihajlovic a susţinut o conferinţă de presă în care a făcut o dezvăluire teribilă. Antrenorul celor de la Bologna a anunţat că suferă de leucemie. Diagnosticul i-a fost pus în urma unui examen medical după ce Mihajlovic acuzase stări febrile.

"Când am aflat vestea, a fost groaznic. Am plâns zile de-a rândul, m-am gândit cât de repede trece viaţa. Nu am plâns de frică. Voi înfrunta boala, voi lupta aşa cum am făcut întotdeauna, cu capul sus! Este o maladie agresivă, dar pot să o înving!", a mărturisit Mihajlovic, scrie Digisport.

Sinisa Mihajlovic le-a comunicat personal jucătorilor săi prin ce trece ca şi cum ar fi discutat despre un meci de fotbal.