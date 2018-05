Imagini șocante la un meci de fotbal din Marea Britanie. Un arbitru a fost bătut fără milă de către jucători şi fani - VIDEO

Scene de groază la un meci de fotbal din Marea Britanie, disputat între două echipe de amatori.

Dumlupinar Yeni Malatya Spor şi GS FC, formate exclusiv din etnici turci, au disputat, la Londra, finala "London Turkish League Federation Cup".

Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-1, dar imaginile de la finalul partidei sunt terifiante: arbitrul Fernando Lopez a fost alergat şi bătut măr de fotbalişti, bătaie la care au participat şi câţiva fani.

Bărbatul a fost pus la pământ şi călcat în picioare, la propriu, de jucătorii ambelor echipe, relatează prosport.ro.

Revealed: the shocking violence towards a referee, purportedly at a Sunday league match in London last weekend that @refsupportuk describe as “the worse assault on a match official we have seen on British soil”. They are now demanding the FA allows a pilot of ref body/cams pic.twitter.com/48AiUV3zYE