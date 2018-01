Manchester United trece de Real Madrid la capitolul venituri

Manchester United a devenit clubul cu cele mai mari venituri din lume în ultimul an financiar (2016), cu o creştere de 32%, care l-a propulsat înaintea lui Real Madrid şi FC Barcelona, se arată într-un raport al UEFA.



Conform raportului forului european, veniturile a 700 de cluburi importante totalizează 18,5 miliarde euro în 2016, comparativ cu 2,8 miliarde euro în 1996. Jumătate din venituri au fost generate însă de 30 de cluburi, iar prăpastia dintre cluburile de elită şi celelalte se măreşte continuu.



Drepturile de televizare uriaşe din Anglia au permis unui club ca Bournemouth, de la mijlocul clasamentului, să obţină venituri similare (99 milioane euro) cu Inter Milano, triplă campioană europeană.



United a înregistrat în 2016 venituri de 689 milioane euro, comparativ cu 521 milioane în 2015, fiind urmată de Real Madrid şi Barcelona, ambele cu câte 620 milioane euro, Bayern Munchen (592), PSG (542) şi Manchester City (533).



United a raportat şi cel mai mare profit, cu 232 milioane euro, urmată de Real Madrid, PSG, Bayern Munchen, Arsenal şi Manchester City. Manchester United are însă şi cea mai mare datorie netă, de 561 milioane euro, devansând cluburi ca Benfica, Inter, Juventus şi Liverpool.



Premier League are cele mai mari venituri din Europa, cu o medie de 244,4 milioane euro pe club, urmată de Bundesliga (149,6 milioane euro/club), Spania (126,3 milioane euro/club) şi Italia (100,2 milioane euro/club). Ţări cu mare tradiţie au înregistrat diminuarea veniturilor, precum Olanda (26,7 milioane/club) şi Portugalia (20,3 milioane/club).



La polul opus se află ligile din Ungaria (4,4 milioane/club), Cehia (4,4 milioane/club), Slovenia (1,5 milioane/club).



Arsenal este clubul cu cele mai mari venituri din reţeta biletelor, cu 97,8 euro pe spectator, urmat de Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Bayern Munchen, Manchester United, Barcelona, Galatasary, Man City etc.