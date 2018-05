Anunțul anului: Gigi Becali se mută în Anglia: Vreau să cumpăr o echipă din Liga a II-a

Gigi Becali spune că se gândește să preia o echipă de fotbal din Anglia din cauza problemelor pe care le are în România în procesul cu Armata pentru CSA Steaua, scrie GSP.

"Eu nu vreau idolatrie din fotbal, vreau afacere. Vă dezvălui ceva în premieră. Vorbeam azi cu MM Stoica și l-am întrebat «Bă, te-ai muta în Anglia cu fotbalul?» Și mi-a zis că ar face asta. Și i-am spus «Bă, Mihai, dacă aici sunt mizerie, putregai, oameni de nimic și javre care vor să distrugă țara, hai să ne mutăm!».

M-am gândit să mergem în Anglia, luăm o echipă din Liga a 2-a cu 25 de milioane de euro, aducem toți jucătorii și aia e. Luăm în fiecare 150 de milioane de euro pe sezon din drepturile TV. Plătesc salarii de 10 milioane de euro și am profit de 100 de milioane de euro pe an. Am puterea și mintea să fac asta", a dezvăluit Gigi Becali la ProX.