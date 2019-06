Cutremur în fotbalul românesc. O echipă celebră a dat afară 16 jucători

Clubul de fotbal Petrolul Ploieşti a anunţat, luni, că renunţă la 16 jucători din lot după ratarea promovării în Liga I la finalul sezonului recent încheiat, decizia aparţinând noii conduceri administrative şi tehnice.



Conform noului preşedinte Marius Stan, cei 16 fotbalişti care nu vor mai face parte din lot pentru sezonul următor sunt: Lucian Cazan, Dan Mihai Bucşa, Sebastian Ghinga, Marius Chindriş, Cristian Puşcaş, Georgios Sarris, Alexandru Ţigănaşu, Chrysovalantis Kozoronis, Edgar Malakian, Ianoş Brînză, Mirel Bolboaşă, Paul Antoche, Florin Borţa, Bogdan Rusu, Nini Popescu şi Jean Prunescu



"Am renunţat la 16 jucători, deci este o remaniere majoră a lotului. Iar lucrul ăsta ne obligă, ştim ce responsabilitate ne aşteaptă. Ştim ce avem de făcut. Unii dintre jucători au plecat pentru că erau la final de contract, alţii prin renunţare de comun acord. Şi mai sunt câţiva care vor veni la negocieri cu noi pentru că sunt sub contract şi nu vor să renunţe. Dar e o hotărâre pe care am luat-o cu Flavius. Va trebui să le mulţumim frumos şi să ne despărţim. Asta e viaţa, s-au schimbat patru antrenori, cred că a venit timpul să se schimbe şi jucătorii. Cei 16 jucători la care am renunţat sunt: Lucian Cazan, Dan Mihai Bucşa, Sebastian Ghinga, Marius Chindriş, Cristian Puşcaş, Georgios Sarris, Alexandru Ţigănaşu, Chrysovalantis Kozoronis, Edgar Malakyan, Ianoş Brînză, Mirel Bolboaşă, Paul Antoche, Florin Borţa, Bogdan Rusu, Nini Popescu, Jean Prunescu. Evident că vor veni alţii care să-i înlocuiască. Vom găsi jucătorii cei mai potriviţi alături de care să ne atingem obiectivul. Ne dorim să avem jucătorii noştri, dar nici împrumutul nu este o nenorocire. În ceea ce priveşte bugetul, se va cheltui mai puţin decât anul trecut. Dar dacă e cazul şi apare ceva deosebit pe piaţa transferurilor putem fi şi noi concurenţi", a spus Stan într-o conferinţă de presă.



"Vom folosi fiecare perioadă de transfer pentru a aduce alţi 3-4-5 jucători noi, evident mai buni decât avem. Ne dorim ca după următoarele 3 perioade de transfer, atunci când vom fi promovaţi în Liga I, să nu ne căutăm jucători, ci să avem o echipă stabilă care să îşi propună în primul an mai mult decât evitarea retrogradării", a adăugat preşedintele.



Noul antrenor principal, Flavius Stoican, a declarat la rândul său că jucătorii care vor veni nu vor avea "salarii imense" la Petrolul.



"Toţi jucătorii care vor veni vor fi aleşi în funcţie şi de buget, pentru că nu putem oferi salarii imense. Dar se vor oferi bonusuri dacă se va reuşi performanţa. Nu am semnat contracte deocamdată cu jucătorii nou-veniţi şi nu ar fi corect să le dau numele. Pot apărea probleme la vizita medicală sau dacă din punct de vedere al salariului au alte dorinţe... dar despre cei cu care am discutat pot spune că sunt jucători cu experienţă în Liga I, dar şi jucători tineri. Lotul va fi finalizat după cantonamentul din Poiana Braşov, până atunci pot veni jucători, dar şi pot pleca", a precizat Stoican.



Marius Stan şi Flavius Stoican au fost prezentaţi oficial în funcţiile de preşedinte, respectiv antrenor principal la gruparea din Liga a II-a de fotbal în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate, luni, la sediul clubului, cei doi precizând că primul obiectiv îl reprezintă promovarea la finalul sezonului 2019-2020.