Denis Alibec se întoarce la Astra Giurgiu

Echipa de fotbal Astra Giurgiu l-a transferat pe internaţionalul Denis Alibec de la FCSB, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.



Atacantul Denis Alibec (27 ani) a semnat un contract pe o perioadă de trei ani.



''După un an şi jumătate, Denis revine la clubul unde a cunoscut cele mai frumoase momente şi a realizat cele mai bune performanţe! Bine ai revenit, Denis Alibec!'', se arată în mesajul clubului din Giurgiu.



''M-am întors la clubul unde am cunoscut atâtea satisfacţii şi sper ca aici să am cel puţin evoluţiile pe care le aveam atunci când am plecat de la Astra. A fost o perioadă grea, dar nu regret nimic din ce am ales să fac. Abia aştept să fiu din nou pe teren! Foştilor mei colegi le doresc multă baftă şi vreau să le mulţumesc suporterilor care au fost alături de mine, mai ales în momentele mai puţin frumoase. Forza Astra!'', a scris Alibec pe Facebook.



Alibec şi-a început cariera de senior la Farul Constanţa, iar în 2009 a fost transferat la Internazionale Milano. A fost cedat sub formă de împrumut de clubul italian la Mechelen, FC Viitorul şi Bologna, iar Astra l-a achiziţionat definitiv în 2014. A evoluat trei sezoane la Astra, după care în ianuarie 2017 s-a transferat la FCSB. Are 9 selecţii şi un gol marcat la echipa naţională.