Gheorghe Hagi: Această generație ne-a depășit pe noi

Fostul selecţioner Gheorghe Hagi a afirmat, joi, la finalul partidei pierdute de naţionala U21 în faţa Germaniei, în semifinala Campionatului European, că această generaţie este mai bună decât cea din care a făcut el parte, denumită şi 'Generaţia de Aur', pentru că a ajuns să joace în ultimul act al unei competiţii europene.



"Am spus că e o generaţie de excepţie, de asta nu trebuie să fim supăraţi. Ei am fost mai proaspeţi, au venit peste noi şi au dominat, dar felicitări din toată inima pentru că ne-au scos în stradă, ne dau speranţe în continuare. Au tot viitorul în faţă, sper să îşi construiască o carieră frumoasă şi să joace pentru România la echipele naţionale. Trebuie să îi felicităm să le dăm curaj pentru că sunt băieţi tineri şi au nevoie de suport, de încredere, ca ei să facă în continuare performanţă la nivel cel mai mare. Cel mai important este că e au făcut ceva bun, că învaţă din lucrurile astea, învaţă ce e performanţa. Sunt mult mai buni decât înainte, bravo lor. Au fost aproape de finală, au luptat de la egal la egal cu Germania. Cu toate că după ce trecea timpul ei au arătat un fotbal mai bun. Sper ca într-o zi să-i bată la echipă mare. Această generaţie ne-a depăşit pe noi, noi nu am jucat niciodată o semifinală", a declarat Hagi.



Selecţionata României a fost învinsă de Germania cu scorul de 4-2 (1-2), joi seara, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna.



Tricolorii au făcut un nou meci memorabil, în ciuda unei căderi pe final, în urma căreia Germania, campioana en titre, a reuşit să se impună.



În finala de duminică, la Udine, Germania va întâlni învingătoarea dintre Spania şi Franţa, semifinală care se va juca vineri, de la ora 22:00, la Reggio Emilia.