Gigi Becali: E dezamăgire pentru că am primit gol în minutul 89

Gigi Becali a declarat, duminică seară, că este dezamăgit că FCSB a primit gol în minutul 89 al derbiului cu Dinamo, dar a subliniat că nu are ce să reproşeze echipei.

„E dezamăgire pentru că am primit gol în minutul 89. Trebuia să plimbe mingea încă 2-3 minute şi gata. A ieşit cornerul ăla, dar nu am ce să le reproşez, atitudinea şi valorea echipei s-au văzut. Ei au jucat din ambiţie, au făcut un meci frumos. Nu am ce să reproşez echipei. Ce să facem dacă am primit patru goluri în două meciuri, eu am spus că îmi place echipa, jocul, şi nu vreau să mai îmbunătăţim. S-a simţit lipsa şi lui Pintilii, pentru că primele două goluri le-am primit tot acolo pe mijlocaşii centrali. Cei de la Dinamo şi-au dat viaţa azi, a ieşit untul din ei”, a declarat Becali la finalul meciului de pe Arena Naţională.

Echipa FCSB a încheiat la egalitate, duminică, pe Arena Naţională, scor 3-3 (1-1), cu formaţia Dinamo, în derbiul etapei a doua a Ligii I.