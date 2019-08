Gigi Becali se retrage din viața publică. Anunțul făcut de patronul FCSB

Gigi Becali l-a prezentat pe Bogdan Argeș Vintilă în calitate de nou antrenor al echipei și a anunțat că este ultima lui conferință de presă, intenționând să se retragă din viața publică.

”Conferinţa asta de presă am făcut-o din următoarele motive: prezentarea lui Vintilă şi să vă anunţ că eu am terminat-o cu viaţa publică. Nu mă mai interesează nimic. La revedere cu Becali după meciuri. Am aici antrenor, care este Bogdan Vintilă Argeş. L-am rugat din inimă un lucru. Dacă este întrebat cine face echipa sau cine face schimbările, să răspundă că antrenorul face echipa. Vintilă va face echipa, Vintilă va face schimbările, el face tot!

Alexandru Tudor este aici pentru că el este mâna mea dreaptă, nu este Narcis Răducanu, Tudor este cel mai puternic. Are rugăciunea mai puternică decât mine.

Pe mine nu mă mai interesează, antrenorul face echipa! M-am luat după MM şi nu l-am luat pe Burcă şi pe Cestor, dar asta este. O să mai iau acum doi fundaşi centrali”, a spus Gigi Becali.