Gianni Infantino primeşte un sprijin important în cursa pentru şefia FIFA. Federaţia continentală care a anunţat că îl susţine

<1 minut de citit Publicat la 10:01 23 Oct 2026 Modificat la 10:01 23 Oct 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Preşedintele Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC) îl susţine pe Gianni Infantino în cursa pentru obţinerea unui nou mandat de preşedinte al FIFA, pe fondul tensiunilor legate de leadership-ul său, notează Agerpres.

Şeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa a promis că va susţine realegerea lui Infantino în cadrul congresului extraordinar al asociaţiei care va avea loc vineri.

"Ne reafirmăm angajamentul deplin, desigur, de a vă sprijini pe dumneavoastră şi conducerea dumneavoastră în timp ce candidaţi pentru un nou mandat de preşedinte FIFA", a declarat Salman.

Acesta a recunoscut "problemele" din trecut cu Infantino, dar a adăugat că federaţia trebuie să meargă "mai departe".

"Credem că fotbalul este cel mai puternic atunci când lucrăm împreună cu o viziune comună şi un scop comun", a adăugat el.

Comentariile vin pe fondul disensiunilor dintre UEFA şi FIFA, forul fotbalistic european punând la îndoială deciziile adoptate de Infantino în ultima perioadă.

UEFA şi-a pierdut încrederea în actualul preşedinte al FIFA din cauza modului în care acesta a gestionat proiectul implicării investitorilor privaţi în Cupei Mondiale şi a subliniat că va identifica un candidat alternativ credibil care să i se opună la alegerile de anul viitor.