Gianni Infantino primeşte un sprijin important în cursa pentru şefia FIFA. Federaţia continentală care a anunţat că îl susţine

Preşedintele Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC) îl susţine pe Gianni Infantino în cursa pentru obţinerea unui nou mandat de preşedinte al FIFA, pe fondul tensiunilor legate de leadership-ul său, notează Agerpres.
Şeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa a promis că va susţine realegerea lui Infantino în cadrul congresului extraordinar al asociaţiei care va avea loc vineri.
"Ne reafirmăm angajamentul deplin, desigur, de a vă sprijini pe dumneavoastră şi conducerea dumneavoastră în timp ce candidaţi pentru un nou mandat de preşedinte FIFA", a declarat Salman.
Acesta a recunoscut "problemele" din trecut cu Infantino, dar a adăugat că federaţia trebuie să meargă "mai departe".
"Credem că fotbalul este cel mai puternic atunci când lucrăm împreună cu o viziune comună şi un scop comun", a adăugat el.
Comentariile vin pe fondul disensiunilor dintre UEFA şi FIFA, forul fotbalistic european punând la îndoială deciziile adoptate de Infantino în ultima perioadă.
UEFA şi-a pierdut încrederea în actualul preşedinte al FIFA din cauza modului în care acesta a gestionat proiectul implicării investitorilor privaţi în Cupei Mondiale şi a subliniat că va identifica un candidat alternativ credibil care să i se opună la alegerile de anul viitor.