Ianis Hagi, prima reacție după calificarea României la EURO 2024: "Încercăm să-i facem fericiți pe suporteri"

Au apărut primele reacții după victoria României în meciul cu Israel. Ianis Hagi este fericit pentru calificarea la EURO 2024 și consideră că naționala tricoloră a ajuns pe merit la turneul final din Germania.

Sursa foto: Facebook | Echipa națională de fotbal a României

Ianis Hagi și George Pușcaș au fost cei doi jucători care au marcat pentru echipa națională a României.

"Am reușit să ne calificăm în nouă meciuri, ceea ce este foarte bine! Suntem fericiți! Am demonstrat că am fost pregătiți. Ne-am calificat și suntem pe merit la Euro.

Rămâne să jucăm pe Arena Națională cu un stadion plin. Încercăm să-i facem fericiți pe suporteri. Să terminăm pe primul loc ar fi un avantaj pentru toată țara", a transmis Ianis Hagi, atacantul echipei naționale a României.

La puțin timp după finalul partidei, permierul Marcel Ciolacu a felicitat naționala de fotbal.

Citește și: România s-a calificat la EURO 2024! A învins Israelul cu 2-1, la meciul de fotbal din Ungaria

"Calificareee! Suntem la EURO, în sfârșit! Bravo, băieți. După ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați făcut din nou fericiți pe români", a scris Ciolacu, pe Facebook.

Ambasadorul Germaniei în România a lăudat și el performanța echipei noastre și s-a pozat în tricoul naționalei.

România s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins, seara trecută, Israelul. Echipa națională a lipsit de la Campionatul European timp de opt ani.