Lewis Hamilton, „devastat” după ce a călcat o marmotă în timpul Marelui Premiu al Canadei

Multiplul campion mondial la Formula 1 Lewis Hamilton a declarat că este „devastat”, după ce a lovit o marmotă în timpul Marelui Premiu al Canadei, desfășurat duminică, scrie BBC.

Pilotul Ferrari a lovit marmota în turul 13 al cursei de la Montreal, incidentul povocând daune importante la podeaua monopostului său, model SF-25.

Hamilton a încheiat cursa pe locul șase, echipa sa estimând că daunele suferite l-au încetinit cu aproximativ jumătate de secundă pe tur pentru restul cursei desfășurate pe circuitul Gilles Villeneuve.circuit

Însă septuplul campion mondial, cunoscut pentru stilul său de viață vegan și dragostea față de animale, a fost mult mai afectat de moartea „îngrozitoare” a marmotei.

„Totul mergea destul de bine până atunci. Nu am văzut ce s-a întâmplat, dar am auzit că am lovit o marmotă,” a spus Hamilton.

„Este devastator. Iubesc animalele și sunt foarte trist. Este îngrozitor. Nu mi s-a mai întâmplat asta aici până acum. Nu e niciodată plăcut să vezi așa ceva – sper doar că nu a suferit.”, a adăugat pilotul.

Marmotele sunt frecvent întâlnite în jurul circuitului din Montreal.

Pilotul Mercedes, George Russell, a obținut victoria în Marele Premiu al Canadei plecând din pole position, marcând primul său succes din acest sezon. Campionul en-titre, Max Verstappen, a terminat pe locul al doilea.