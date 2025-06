Cristiano Ronaldo rămâne la Al-Nassr pentru încă doi ani

Starul portughez Cristiano Ronaldo și-a prelungit contractul cu Al-Nassr până în 2027, a anunțat joi, oficial, clubul saudit. Într-un videoclip și într-un mesaj pe rețeaua X, Al-Nassr a oficializat prelungirea contractului cu starul portughez, care a ajuns în Arabia Saudită la începutul anului 2023, scrie Agerpres.



Actuala înțelegere a căpitanului selecționatei Portugaliei, în vârstă de 40 de ani, va expira la sfârșitul lunii iunie.



După ultimul meci al ediției trecute a campionatului saudit, Ronaldo a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care scris: ''Acest capitol s-a încheiat'', alimentând zvonurile referitoare la o posibilă plecare a sa de la Al-Nassr.



Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a decis să continue la clubul din Riad, care i-a oferit un contract de 200 de milioane de euro pe an, conform presei internaționale, pentru a-l convinge să semneze cu această grupare, după Cupa Mondială 2022 din Qatar.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 ?? pic.twitter.com/uVOzvZW4u7