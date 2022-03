Meciuri de top în Europa League, 17 martie

Astfel, urmează 7 meciuri decisive, iar 3 dintre ele merită toată atenția, atât datorită formațiilor implicate, cât și prin prisma rezultatelor înregistrate în tur . În acest material vă oferim o scurtă avancronică a celor mai așteptate meciuri plus câte un pont pentru fiecare partidă.

Galatasaray vs. Barcelona (19:45) - reușesc gazdele surpriza?

Deși pornea mare favorită, Barcelona nu a reușit să se impună în partida tur, disputată pe Nou Camp. În ciuda posesiei de 63%, a celor 14 ocazii de gol sau a celor 13 cornere, catalanii nu au reușit să marcheze, iar situația s-a complicat destul de tare pentru Barcelona, favorita principală în Europa League - competiție pe care nu a câștigat-o niciodată.

Galatasaray, deși departe de forma de altă dată, s-a descurcat foarte bine în faza grupelor, câștigând Grupa E, din care au mai făcut parte Lazio, Marseille și Lokomotiv Moscova. Atât Lazio, cât și Marseille au pierdut la Istanbul, în timp ce Lokomotiv Moscova a reușit să obțină un egal, 1-1.

Așadar, pe propriul teren, Galata a marcat în toate cele 3 partide jucate în grupele EL și în ultimele 5 meciuri din campionat, drept pentru care este de așteptat să o facă și în meciul decisiv cu Barcelona.

Un fapt absolut remarcabil este acela că Galatasaray este neînvinsă în cele mai recente 11 partide din Europa League.

De cealaltă parte, Barcelona și-a revenit sub comanda lui Xavi Hernandez și are 9 deplasări fără înfrângere în La Liga , cu minim un gol marcat. Cel mai probabil, va înscrie și în partida de joi, așa că unul din cele mai populare ponturi pentru acest meci este Ambele Marchează, pont cotat foarte sus la 888sport, cu 1.91.

Leverkusen vs. Atalanta (19:45) - Show Must Go On!

Atât Leverkusen, cât și Atalanta sunt formații din ce în ce mai populare în rândul amatorilor de pariuri fotbal , iar acest lucru se datorează faptului că obișnuiesc să marcheze mult.

După cum era de așteptat, cele două ne-au oferit un super-meci în Italia, cu 3 goluri în prima repriză și două în cea secundă, răsturnări de situație și acțiune non-stop. S-a terminat 3-2 pentru italieni, însă calificarea este deschisă, iar cota oferită de 888sport pentru pariul Combo Ambele Marchează & Peste 2.5 goluri este de nerefuzat, 1.81.

Lyon vs. FC Porto (22:00): cotă excelentă pentru calificarea portughezilor

FC Porto și-a dezamăgit fanii în tur, cedând cu 0-1 în fața lui Lyon. Dezamăgirea a fost cu atât mai mare, cu cât portughezii aveau prima șansă la casele de pariuri (cotă 2.08 la victorie, față de 3.65 pentru Lyon).

Ce va fi în retur, este greu de spus, mai ales în condițiile în care Lyon a pierdut ultimele 2 partide jucate acasă în Ligue 1, 2-4 vs. Rennes și 0-1 vs. Lille, iar Porto vine după două victorii în deplasare, 4-2 pe terenul lui Ferreira și 2-1 acasă la Sporting.

Astfel, se anunță un meci strâns, în care Lyon va încerca să profite de avantajul minim pe care și l-a asigurat în tur, iar Porto are nevoie de un singur gol pentru a reintra în joc. Ceea ce înseamnă că sunt șanse destul de bune să nu se înscrie mai mult de 2 goluri, pariu cotat foarte bine la 888sport, 2.15.

Foarte bună este și cota oferită de cei de la 888 pentru calificarea lui FC Porto, 4.40. Chiar dacă a pierdut, Porto nu a arătat deloc rău pe „hârtie”: 15-11 la ocazii de gol, 6-3 la șuturi pe poartă și 8-4 la cornere. În plus, Porto are experiența necesară pentru a gestiona un astfel de meci, așa că 4.40 este o cotă care merită clar luată în calcul.

De notat și faptul că, în partidele din Europa League jucate acasă, Lyon este neînvinsă în ultimele 7 meciuri și are o medie de 0.71 goluri încasate.

Cotele la pariuri pot suferi modificări în orice moment.