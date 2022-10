Mircea Sandu a făcut cancer a treia oară. Ia 38 de pastile zilnic: ”Nu mă doboară pe mine un cancer”

Mircea Sandu, în vârstă de 70 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticat din nou cu cancer, pentru a treia oară.

Mircea Sandu a învins cancerul la ficat în 2009 și pe cel la plămâni, în 2020. Acum, suferă de cancer la prostată și urmează tratament medicamentos.

”În februarie 2009 mi-am făcut toate analizele, mă îngrășasem un pic, făcusem 100 de kilograme, și am fost la Medlife. Mi-am făcut analizele, ecografie, totul în regulă. În august am venit din vacanță, slăbisem 10 kilograme, am început cu mișcare, hai să mă duc să văd cum stau.

Și atunci mi-a descoperit doamna doctor două metastaze la lobul mic al ficatului. Eu am avut capul foarte tare, limpede. Am zis că trebuie să lupt pentru copii! Arăt bine, din moment ce duc după mine al treilea cancer?

În 2020, m-am dus să fac controlul periodic de rutină. Și, ce credeți?, am descoperit că am o tumoare la plămâni. Mi-au scos-o în iunie 2020. Și, recent, mi-au mai descoperit una. Acum, am cancer la prostată.

Trebuie să o rezolv și p-asta! Absolut niciun simptom n-am avut. Mă uit și eu pe la televizor, se zice că cei care au boala asta urinează des, că nu știu ce. Eu, nimic, nimic! În momentul de față trebuie să fac tratament.

Dimineața iau 12 pastile. La prânz, alte 7. Seara, ceva mai multe, 17 pastile. O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer” a povesti Mircea Sandu pentru GSP.