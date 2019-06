România U21-Germania U21 ONLINE STREAM LIVE VIDEO în semifinala EURO 2019. CONDUCEM GERMANIA!

România U21-Germania U21 ONLINE STREAM LIVE VIDEO Selecţionata României conduce formaţia Germaniei cu scorul de 2-1, la pauza meciului care are loc joi, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna.



Nadiem Amiri a deschis scorul la capătul unui contraatac, în min. 21, cu un şut din marginea careului, printre picioarele lui Alexandru Paşcanu.



România a egalat prin George Puşcaş (26), dintr-un penalty acordat în urma arbitrajului video, după un fault comis de Baumgartl asupra lui Ianis Hagi.



Tricolorii au trecut în avantaj prin golul aceluiaşi Puşcaş, cu capul, în urma unei centrări a lui Andrei Ivan (44).

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Mirel Rădoi, a declarat, luni seara, că este fericit pentru că formaţia sa a încheiat Grupa C a Campionatului European U21 pe primul loc şi a precizat că jucătorii săi trebuie să continue povestea frumoasă de la acest turneu final.



"Indiferent de adversarul din semifinale trebuie să continuăm povestea asta frumoasă. Am încercat să odihnim câţiva jucători azi. Suntem fericiţi că am încheiat grupa pe primul loc, aşa cum ne-am propus înainte de meciul cu Franţa. Nu ne-am propus doar să odihnim jucători, ci şi să avem prospeţime pentru a face presingul pe care ni l-am propus. Cred că am meritat acest punct pentru că în seara asta Franţa nu şi-a creat foarte multe ocazii de gol. Din punct de vedere tactic nu am fost surprins deloc de francezi. Ştiam şi poziţiile jucătorilor şi sistemul de joc", a spus Rădoi la postul TVR 1.



Antrenorul le-a mulţumit fanilor prezenţi pe stadion, dar a precizat că performanţa realizată de România este umbrită de un incident petrecut în tribună provocat de doi suporteri români care au lovit-o pe soţia fundaşului Cristian Manea.



E fabulos. Cred că oriunde ne-am duce în acest moment, indiferent de rezultat un stadion întreg ne va aplauda. Le mulţumim, sper că i-am făcut fericiţi chiar dacă nu am câştigat azi. Dar trebuie să rămână alături de noi pentru că am reuşit să terminăm primii această grupă şi nu e deloc uşor. Îi felicit pe jucători, îi felicit pe suporteri prezenţi, chiar dacă performanţa asta e puţin umbrită de doi dintre suporteri care au lovit-o pe soţia lui Cristian Manea în tribună", a menţionat selecţionerul.



Selecţionata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, după ce a terminat la egalitate cu formaţia Franţei, 0-0, luni seara, în Grupa C a turneului din Italia şi San Marino, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena.



România a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund. În semifinale, România va întâlni Germania, campioana en titre, joi, la Bologna (19:00).



România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajunge în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952, 1964.