Simona Halep: "Visul meu e să câştigăm Fed Cup şi cred că este posibil"

“Nejucând luna aceasta nimic, am avut timp să mă odihnesc şi vreau să spun că o să joc Fed Cup, pentru că mereu am jucat din tot sufletul. Accidentată, neaccidentată, am jucat. Mă bucur că am şansa să joc din nou, sunt foarte bine să merg acolo şi să câştig nişte puncte pentru România. Mereu a fost o emoţie diferită când am jucat Fed Cup", a spus Simona Halep la DigiSport.

"La Fed Cup e cu totul altceva. Îţi doreşti să câştigi pentru ţara ta, pentru echipă"

"E diferit, foarte diferit. Şi Grand Slam să joci, finală, semifinală, ai emoţii, dar la Fed Cup e cu totul altceva. Îţi doreşti să câştigi pentru ţara ta, pentru echipă. Sper într-o zi să fiu căpitan la Fed Cup. Visul meu e să câştigăm Fed Cup şi cred că este posibil, avem o echipă puternică. Mi-ar plăcea să am şi trofeul de Fed Cup. Aş pune în faţa unui al treilea trofeu de grand slam pe cel de Fed Cup. Mi-aş dori să fiu căpitan şi după, şi poate şi în timpul carierei", a mai spus Simona Halep.

Planul meu e să joc şi la Olimpiada din 2024

"Este un sentiment plăcut şi o onoare. Lupt să fac rezultate cât mai bune în continuare ca să am şansa să port drapelul la Olimpiadă. Planul meu e să joc şi la Olimpiada din 2024. Eu sper să fiu fizic foarte bine şi să am încă o şansă să câştig pentru ţară ceva”, a mai spus Halep.

Simona Halep revine în circuitul WTA: "Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune"

Simona Halep, numărul 3 mondial, a confirmat, luni, că va participa la turneul de la Miami, programat în 23 martie și 4 aprilie.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren”, a spus Simona pentru Digi Sport.

