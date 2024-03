Simona Halep, primele imagini de la antrenamente, pe terenul de tenis de la Miami

Simona Halep s-a întors pe terenul de tenis. Campiona Romaniei a făcut publice imagini din timpul antrenamentelor de la Miami, acolo unde va participa la primul turneu după un an şi jumătate.

Sursa foto: Instagram/ Simona Halep

Simona Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni.

Jucătoarea româncă de tenis va intra în competiția de la Miami în primul tur, iar meciurile vor incepe pe 19 martie.

Simona Halep va juca la Miami! Detalii exclusive despre revenirea pe terenul de tenis: "Mă arunc puțin. Temerea e destul de mare"

Simona Halep a anunțat că revine pe terenul de tenis și va juca la turneul WTA de la Miami. Aceasta a oferit un interviu în exclusivitate la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, în care a dat detalii despre primul ei meci de după suspendare.

Simona Halep a dezvăluit, la Antena 3 CNN, ce temeri are privind întoarcerea sa pe teren și a anunțat că revine în tenis odată cu turneul WTA de la Miami, de peste două săptămâni.

"Peste 2 săptămâni (n.r. se întoarce pe teren). Și aici aș putea să menționez că cei de la Miami, în clipa în care a ieșit decizia (n.r. decizia TAS), mi-a oferit un wild card, fără ca eu să cer, fără ca eu să rog pe cineva să întrebe. Pentru mine a fost un moment deosebit.

Pe 19 începe turneul. Pot să spun că mă arunc puțin, la un turneu atât de mare. Dar în momentul acesta, rezultatul nu există pentru mine. Vreau doar să resimt energia publicului, să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat. Este o bucurie să fiu înapoi.

Temerea e destul de mare, pentru că oricât m-aș fi antrenat eu și oricât m-aș fi pregătit, nu e că atunci când joci meci oficial. N-am stat niciodată atât de mult departe de teren, de meci, de competiție, de meciuri oficiale. Și pot să spun că mi-e teamă de cum va fi, dar e o teamă cumva asumată și-mi doresc să fac acest lucru.

Adică niciodată, în nicio clipă nu m-am gândit să mă retrag. În situația de față vreau să revin atât cât pot, nu vreau să-mi pun obiectiv, dar bineînțeles că atunci când să intru pe teren, scopul meu o să fie să fiu din nou în top. Am voie să cred și să am speranță.

E foarte greu. Nici nu vreau să-mi imaginez cum o să fie când o să intru în clubul de tenis, la turnee, când o să mă revăd cu toate adversarele, toate colegele. Chiar și aici vreau să menționez și vreau să le mulțumesc, chiar dacă sunt adversarele mele, m-au susținut necondiționat și au fost alături de mine. Acest lucru a fost minunat pentru mine, pentru că eu concurez cu ele, iar ele au fost alături de mine când am fost foarte jos. Acest lucru e frumos.", a spus Simona, la Antena 3 CNN.

Simona Halep nu are antrenor: "Darren Cahill mă ajută foarte mult"

"Nu am (n.r. antrenor). Am fost în discuții, am vorbit. Darren mă ajută foarte mult pe această parte. A fost cel mai important rol. Am făcut cele mai bune rezultate cu el, dar în 2021 el a vrut să să întrerupem colaborarea. A fost după o perioadă de pandemie în care el a suferit un pic pentru că a fost departe de familie, în Australia erau restricții foarte mari. A făcut și foarte multă carantină și a spus să nu mai lucrăm. Am acceptat și el mi-a recomandat să mă duc la academie pentru că era cea mai bună (n.r. academia lui Patrick Mouratoglou).

Este un om special (n.r. Darren Cahill) și m-a deschis, m-a făcut să vorbesc cu cei de pe tur, să fiu mult mai sociabilă. Eu sunt un om ok așa, dar îmi era foarte greu să comunic cu persoanele de lângă mine. El m-a ajutat să mă deschid foarte mult, iar acum încearcă să mă ajute, cât poate el de mult, să-mi aleg oamenii potriviți, pentru că în tenis e foarte greu să ai parte de oamenii de care tu ai nevoie.

Pot să-mi exprim mulțumirea față de toți cei cu care am lucrat, pentru că eu consider că fiecare om a pus o cărămidă la ceea ce am realizat eu în tenis. Și bineînțeles, în România, am avut foarte mulți oameni cu care am lucrat și am lucrat foarte bine.

În momentul acesta am de ales o echipă. Nu o voi face chiar astăzi sau mâine. O să îmi iau timp să mă gândesc. Momentan am un sparing din Portugalia, care o să vină cu mine la Miami, și un fizioterapeut. După Miami o să-mi iau timp și o să aleg persoanele pe care eu le consider potrivite pentru mine.", a precizat Simona, la Antena 3 CNN.

Simona Halep a dat detalii despre condiția sa fizică, înainte de turneul WTA de la Miami

"Mi-am menținut și greutatea. Nu este un lucru ușor, pentru că am încetat să joc turnee și turneele te țin oarecum în formă. Dar am avut grijă de acest lucru.

Mă simt bine. Acum parcă mă simt un pic epuizată, chiar dacă bucuria m-a ajutat să-mi revin. Totuși mă simt epuizată. Însă trebuie să lucrăm cu noi în permanență și asta o fac și sper să o fac bine.

Mi-e teamă să visez atât de departe. Însă eu speranță am avut întotdeauna și am avut încredere că dacă fac treburile pe care trebuie să le fac pentru a fi sus în top am o șansă în plus. Sunt hotărâtă să fac aceste lucruri, voi vedea ce se va întâmpla.

Nu pot să-mi imaginez acum cum o să fie mai departe. Vreau să merg la Miami să văd din nou ceea ce simt pe teren și, după, o să văd cât de mult și dacă mai pot să mă implic total în acest sport.", a mai spus Simona Halep.