Simona Halep, surpriză de proporții pentru fani. Ce a decis să facă pe ultima sută de metri

Jurnalista Stephanie Myles a anunțat pe Twitter că Halep s-a înscris în ultima clipă la turneul de Mare Șlem de la New York. Deși înscrierea nu presupune o certitudine a participării la US Open 2020, totuși este o veste bună în condițiile în care tenismena româncă a refuzat pe bandă înscrierea în competițiile din afara Europei de frica noului coronavirus.

Ieri, Simona Halep a refuzat să se înscrie la Western & Southern Open 2020, competiția sa preferată, care precede US Open și care a fost mutată, pentru prima dată, din cauza pandemiei, de la Cincinnati la New York.

Calendarul competițiilor WTA şi ATP la care va participa Simona Halep

Până acum, Simona și-a anunțat participarea doar la turneele europene, iar în intervalul 10-16 august, ar putea fi văzută la Praga. Între 21-27 septembrie, sportiva va participa la întrecerea la Roma, iar la finalul lunii va concura la French Open. Românca s-a retras săptămâna trecută de la WTA Palermo, deși se înscrisese în competiția ce urma să aibă loc zilele acestea.

Simona ar urma să fie văzută la următoarele turnee, dacă programul nu se schimbă.

- WTA Praga, 10-16 august

- WTA Lexington, 10-16 august

- ATP & WTA Western & Southern Open, 21-28 august

- ATP & WTA US Open, 31 august - 12 septembrie

- ATP & WTA French Open, 28 septembrie - 11 octombrie

Fostul lider mondial Simona Halep a decis să se înscrie la US Open 2020, al treilea grand slam al anului, ce se va desfășura în perioada 31 august – 13 septembrie, la New York. Cei mai mulți jucători de tenis europeni așteaptă evoluția normelor sanitare pentru a vedea dacă trebuie să intre în carantină la întoarcerea din SUA. În ceea ce o privește pe Halep, decizia de a participa sau nu va fi luată în apropierea debutului întrecerii, după cum au afirmat membrii echipei sale pentru New York Times.

Decizia Simonei Halep de a se înscrie la US Open 2020 a fost luată cu doar câteva minute înainte de expirarea timpului în care putea face acest lucru. Ea a luat această hotărâre după ce turneul de la Madrid, deținut de Ion Țiriac, a fost anulat.