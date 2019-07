Halep, uluită după victoria de la Wimbledon: Nu am jucat niciodată un meci mai bun de atât

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2. Halep a avut o primă reacție după victoria de senzație. Tenismena susține că nu a avut nicicând un meci mai bun de atât.



"Nu am jucat niciodată un meci mai bun de atât. Am lucrat mult pentru a juca astfel. Serena m-a inspirat mult. Am avut emoții, stomacul meu nu a fost foarte bine, dar mi-am zis că nu e timp pentru așa ceva. Am intrat și am dat totul. E ceva foarte special... Acest trofeul e special. A fost visul mamei mele de când avea 12 ani. A venit această zi și vreau să-i mulțumec mamei mele. Am vorbit cu echipa mea, înaintea turneului am zis că dacă mă voi impune, voi fi membră a clubului pe viață. Acum sunt foarte fericită. Am lucrat mult pentru a câștiga pe iarbă. Nu poți să aluneci la fel pe iarbă. Am început să simt mingea. A fost un an senzațional și abia aștept să mă întorc. Mulțumesc părinților, familiei, pentru tot ajutorul. N-aș fi fost aici dacă nu m-ar fi născut. Mulțumesc fanilor din România și domnului Țiriac," a spus Simona Halep.