Interviu exclusiv cu Mihaela Buzărnescu | Sportiva este gata să revină după accidentarea gravă

După ce am aflat că Simona Halep este pregătită să revină în circuit, avem încă o veste bună pentru iubitorii de tenis. Mihaela Buzărnescu este şi ea aproape gata să se întoarcă pe terenul de tenis, după ce mai bine de un an s-a confruntat cu o accidentare gravă.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, Mihaela Buzărnescu a vorbit despre încercările din ultimul an, dar şi despre revenirea în circuitul profesionist.

”Iată-mă că pot să merg! Într-adevăr, am avut o operație grea, complicată, în urmă cu șapte săptămâni, și abia de opt zile am scăpat de cârje. Adică eu am mers în cârje, iar primele trei săptămâni am stat numai în casă. Nu am putut să ies deloc și a fost greu”, a declarat sportiva.

Mihaela Buzărnescu spune că operația la gleznă a fost cea mai grea de până acum.

”În general, glezna se recuperează cel mai greu, de asta au fost complicațiile mele de-a lungul acestor 18 luni, care sunt de când mi-am rupt eu glezna, în timpul meciului din august 2022”, a adăugat tenismena.

Aceasta mai precizează că este recunoscătoare echipei, medicului și kinetoterapeuților care au fost alături de ea.