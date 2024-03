Simona Halep dezvăluie cel mai mare șoc pe care l-a avut pe durata scandalului de dopaj: "Emoțional, ești complet distrus!"

Simona Halep a dezvăluit în direct la Antena 3 care a fost cel mai şocant moment de care a avut parte pe durata întregului scandal de dopaj.

Simona Halep a vorbit la Sinteza Zilei și despre episodul probei de sânge pe care laboratorul de la București a compromis-o pentru că nu a depozitat-o la temperatura corespunzătoare.

"Bineînțeles că cei din tribunalul (de la Lausanne, n.r.) au fost, și ei, surprinși că se poate întâmpla așa ceva, iar eu mi-am exprimat și acolo (la Lausanne, n.r.) dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijență, prin rea-voință sau, pur și simplu, prin faptul că nu respecți persoana pe care o testezi.

Nu se poate să se întâmple așa ceva la nivel atât de înalt. Am fost foarte dezamăgită și sunt foarte dezamăgită. De aceea, venind înapoi la cuvântul trădare, așa m-am simțit și, după un an și ceva, acum putem să realizăm de ce am spus atunci.

Nu cer să fiu favorizată. Niciodată nu am cerut. Nici la turnee, când, fiind numărul unu, puteam să-mi aleg terenul de antrenament sau orice alt teren. Niciodată n-am făcut asta, dar țin foarte mult să se respecte niște reguli, așa cum am respectat și eu în tenis, să fiu testată așa cum trebuie. A fost dezamăgitor să văd că nu s-a putut respecta acest lucru.

Simona Halep: Nu sunt o persoană care se răzbună. La un moment dat, mi-am pierdut încrederea în bine

Dezamăgirea este enormă. Însă eu sunt o persoană care nu se răzbună, nu îmi place răzbunarea, nu-mi place răutatea, nu-mi place invidia. Eu nu sunt aici în seara aceasta să lovesc pe cineva sau să îmi exprim frustrarea. Am acceptat tot ce se întâmplă.

Am știut că binele o să învingă, am știut că eu n-am făcut absolut nimic. S-a și dovedit că nu există nicio urmă de dopaj în sângele meu.

Însă am venit să-mi exprim dezamăgirea și sper să nu se mai întâmple niciodată cu un sportiv așa ceva, pentru că este o traumă foarte, foarte mare. Emoțional, ești complet distrus, începi să pierzi nopțile, nu mai poți să dormi.

Și pot să spun că la un moment dat mi-am pierdut încrederea în bine. Eu nu credeam în rău, în răutate. Acum, ajung să nu mai cred în bine, dar, venind decizia corectă, mi-a dat un boost de energie să cred din nou în bine și vreau să rămână așa.

Și mă bucur tare mult că nu simt nici ură, nu simt nici înverșunare față de absolut nimeni. S-au făcut greșeli, dar (că s-au făcut) intenționat, e mult mai greu să să accepți acest lucru.

Eu cred că acolo, la sânge, a fost ceva ciudat (...)

Simona Halep: Vor rămâne urme pentru totdeauna, dar le mulțumesc celor care m-au acuzat pe nedrept, pentru că m-au motivat să lupt

Au fost și sportivi care au spus că sunt trișoare, fără să aibă niciun document, fără nicio probă. Am rămas fără cuvinte la început și am spus că este doar invidie și răutate, pentru că am avut o carieră exemplară și cred că nimeni din țara noastră nu și-a imaginat că pot deveni numărul unu. Și o spun foarte sincer. Pentru mine a fost o realizare enormă. Bineînțeles că pentru asta am muncit zi de zi și mi-am dedicat viața să ajung numărul unu, dar era departe. Deci, cred că foarte mulți oameni n-au crezut că pot fi acolo.

Și invidia și răutatea se pare că există în lumea asta și îmi pare rău că, atunci când cineva este sus toată, lumea este foarte, foarte bine. Dar când are o problemă sau este jos, o distrug pe persoana respectivă (...) A durut foarte tare și sunt sigură că au rămas urme și vor rămâne pentru totdeauna. Dar repet, sunt bine, sunt liniștită, sunt împăcată.

Eu n-am făcut absolut nimic și înțeleg și frustrarea și invidia unora, dar sper pe parcurs să dispară acest sentiment, pentru că nu este plăcut. Le-aș mulțumi (celor care m-au acuzat), pentru că m-au motivat să lupt. Uneori, simți când dai de greu. Foarte greu a fost, nu am avut experiență cu așa ceva. Nu am avut o asemenea greutate în viața mea. Am pierdut finale de Grand Slam, dar era sport. Acum, a fost ceva personal, a fost ceva legat de mine și e foarte greu să gestionezi. Emoțional, a fost un dezastru. Dar le mulțumesc că m-au împins să arăt adevărul, că m-au motivat să lupt în fiecare zi, să mă trezesc cu dorința de a arăta adevărul.

Însă, bineînțeles că le-aș mulțumi mult mai mult celor care au fost alături de mine și care m-au susținut necondiționat. Acei oameni nu mă cunosc personal, iar faptul că au crezut în mine 100% m-a lăsat fără cuvinte în sensul pozitiv și le mulțumesc foarte mult pentru asta", a spus Simona Halep la Sinteza Zilei.