Roland Garros a fost amânat din cauza situației provocate de coronavirus

Cei care au cumpărat deja biletele pot primi banii înapoi sau le pot schimba, luând în considerare noile date stabilite pentru Roland Garros 2020.

"E o decizie dificila, insa curajoasa! Am actionat responsabil, pentru ca sanatatea primeaza", a explicat presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli.

The current confinement measures have made it impossible for us to continue with the dates originally planned. More informations : https://t.co/PEITQaR6j5#RolandGarros