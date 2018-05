Secretele din spatele turneului mondial de tenis de la Roland-Garros din Franta

Devenit unul dintre cele mai prestigioase si importante turnee de tenis la nivel mondial, competitia de la Roland-Garros reuneste cele mai mari nume ale sportului alb intr-o lupta pentru a cuceri cea mai ravnita cupa. Simona Halep, Serena si Venus Williams, Maria Sharapova, Rafael Nadal si Novak Djokovic sunt doar cateva nume mari ce concureaza anul acesta in Franta.

In cazul in care te numeri printre cei care asteapta cu sufletul la gura sa urmareasca evolutiile sportivilor preferati anul acesta, a sosit momentul sa descoperi secretele din spatele acestui turneu intrat in istorie.

Afla din acest articol care sunt cele mai mari 3 secrete ale Roland-Garros:

1. Acest turneu se desfasoara in Franta inca din anul 1891, cunoscut drept Championnat de France International de Tennis , insa abia din 1925 a fost deschis si participantilor internationali. In timp, a devenit al doilea cel mai important turneu de grand slam din lume, dupa Australian Open. Denumirea i-a fost schimbata in 1927, luand numele noii arene construite de francezi si care il omagia pe tanarul pilotul-erou din Primul Razboi Mondial, Eugène Adrien Roland Georges Garros. De-a lungul timpului, aceasta competie a castigat in faima, reusind sa atraga prin premiile impresionante.

2. Zgura pe care se joaca are caracteristici aparte. Initial, organizatorii au acoperit iarba de pe teren cu bucati mici de teracota, de unde si culoarea cu totul deosebita a terenului. Intre timp, insa, tehnologia a permis ca materialul folosit sa fie inlocuit, astfel ca terenul de joc este format, de fapt, din 5 straturi – piatra, nisip, clincher, calcar si, in final, caramida maruntita. Aceasta compozitie defavorizeaza jucatorii cu servicii puternice si voleuri, incetinind mingea si permitandu-i sa faca salturi mai mari. Ia in calcul acest lucru, daca te gandesti sa incluzi pe biletul zilei sportivi care au un astfel de joc. In schimb, profita de ocazie sa ii revezi pe cei mai buni in actiune!

3. Astfel, in ceea ce ii priveste pe jucatori, tenisul de la Roland-Garros a adus intotdeauna surprize. Cel mai tanar tenismen care a castigat Cupa Muschetarilor a fost americanul Michael Chang, la doar 17 ani si dupa mai bine de 4 ore si jumatate de joc impotriva lui Ivan Lendl, numarul 1 mondial in acel moment. Pe de alta parte, jucatoarea Chris Evert a fost cea care a cucerit cele mai multe titluri ale acestei competitii, in numar de 7, intrand, astfel, in istorie. Prima cupa a fost castigata cand Evert avea doar 19 ani, in 1974.

Descopera si tu frumusetea acestui campionat de grand slam, urmarind cei mai buni sportivi in domeniu in perioada 21 mai – 10 iunie.