Simona Halep, mesaj pentru câștigătoarea de la Roland Garros

Jucătoarea Simona Halep a felicitat-o pe sportiva australiană Ashleigh Barty pentru câştigarea turneului de la Roland Garros.

„Felicitări, Ashleigh Barty, sunt fericită pentru tine! Bucură-te de acel trofeu frumos”, a scris Halep pe Twitter.

Congratulations @ashbar96 so happy for you! Enjoy that beautiful trophy ❤️?@rolandgarros #RG19