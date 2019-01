Simona Halep, prima reacție după calificarea în turul trei la Australian Open. Cine este următoarea sa adversară

Simona Halep s-a calificat în turul III la Australian Open, după un meci maraton cu americanca Sofia Kenin.

La finalul meciului, Halep, vădit epuizată, și-a exprimat speranța că în meciurile următoare va juca mai bine.

"Nu am nicio idee cum am câștigat acest meci. Îmi este foarte greu să explic ce s-a întâmplat pe teren. A fost un meci extrem de greu. Sofia este o jucătoare uimitoare. A fost extrem de greu să alerg după fiecare minge și să fiu acolo la fiecare punct. În setul secund m-am accidentat puțin, dar am luptat pentru că mi-am dorit să câștig și să vin să joc din nou în fața acestor fani minunați.

Le mulțumesc tuturor românilor din tribune și celor care m-au urmărit acasă, dar și australienilor pentru că știu că mereu mă susțin. Îmi place să joc aici la Melbourne și să sperăm că în turul următor o să fac un meci mai bun", a declarat Halep, la finalul meciului.

În turul III, Simona Halep va juca cu Venus Wiliams.

