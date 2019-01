Simona Halep, reacție după victoria în fața lui Venus Williams: E cel mai bun meci al meu la acest turneu

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, sâmbătă, că meciul cu americanca Venus Williams a fost cel mai bun reuşit de ea în acest an la Australian Open.



''Am făcut cel mai bun meci al meu la acest turneu. Întotdeauna e dificil să joci contra surorilor Williams, din acest motiv am fost foarte motivată azi (sâmbătă). Contra Serenei va fi o provocare şi mai mare. Nu am nimic de pierdut şi sunt pregătită să o înfrunt'', a declarat Halep (27 ani), care a trecut cu 6-2, 6-3 de Venus Williams (38 ani).



În primele două tururi, Halep a obţinut victorii în trei seturi în meciurile cu Kaia Kanepi (Estonia) şi Sofia Kenin (SUA).



Simona Halep a fost finalistă anul trecut la Melbourne, iar Serena Williams (37 ani) se află în căutarea celui de-al 24-lea său titlu de Mare Şlem din carieră, cu care ar egala recordul deţinut de australianca Margaret Court din 1960-1970.