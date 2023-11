Actorul din Singur acasă va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood | Imagini cu Macaulay Culkin, la 43 de ani

Actorul american Macaulay Culkin, în vârstă de 43 de ani, care a devenit celebru în urmă cu peste 30 de ani, după ce a interpretat personajul Kevin McCallister în filmele din franciza "Singur acasă" ("Home Alone"), va primi o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood.

Sursa foto: Profimedia Images/ LMK Media

Steaua dedicată starului american va fi cea de-a 2.765-a stea ce va fi inaugurată pe Aleea Celebrităţilor din Hollywood.

Organizaţia care administrează aceste recompense a anunţat premierea lui Macaulay Culkin printr-un comunicat de presă, în care a dezvăluit că ceremonia va avea loc vineri.

În timpul evenimentului vor susţine discursuri Natasha Lyonne şi actriţa Catherine O'Hara, care a interpretat-o pe mama personajului Kevin McAllister din franciza "Home Alone", potrivit DCNews.ro.

După ce a debutat pe marile ecrane în filmul "Rocket Gibraltar" din 1988, Macaulay Culkin a jucat în 1989 în producţiile "See You in the Morning" şi "Uncle Buck" înainte să devină celebru datorită rolului principal pe care l-a jucat în 1990 în comedia "Home Alone" şi, doi ani mai târziu, în continuarea sa "Home Alone 2: Lost in New York".

Printre rolurile sale din copilărie figurează cele interpretate în filmele "My Girl" (1991), "The Good Son" (1993), "The Pagemaster" (1994) şi "Richie Rich" (1994). A prezentat celebra emisiune TV "Saturday Night Live" în 1991, la vârsta de 11 ani.

Actorul a fost surprins marți, 28 noiembrie, la o sesiune de cumpărături, împreună cu logodnica sa și unul dintre fii săi.

După o pauză de actorie ce a durat aproape un deceniu, Macaulay Culkin a revenit cu roluri în filme precum "Party Monster" (2003) şi "Saved!" (2004) şi a jucat, de asemenea, în mai multe seriale de televiziune.

Deşi cariera lui a rămas relativ limitată după ce a revenit la actorie, starul american a avut o interpretare memorabilă în sezonul din 2021 al serialului "American Horror Story".

Macaulay Culkin are doi copii cu logodnica sa, Brenda Song: Dakota, născut în aprilie 2021 și Carson, năcut în decembrie 2022.